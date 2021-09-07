"إرثي" يعرّف العالم على التراث الحرفي الإماراتي

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - أطلق مجلس إرثي للحرف المعاصرة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة المرحلة الأولى من منصته الافتراضية النوعية التي تقدم تجربة افتراضية للاطلاع على الإرث الحرفي غير الملموس لدولة الإمارات العربية المتحدة في بيئة رقمية تفاعلية يسهل الوصول إليها وذلك في خطوة تفتح المجال أمام عشّاق الحرف حول العالم للاطلاع على كنوز التراث الإماراتي.



وتعرض المنصة الألكترونية للمجلس مجموعة مختارة من أحدث المشاريع الحرفيّة التي تبناها المجلس حيث يتسنى للزائر الإطلاع عليها بتجربة استثنائية تستخدم تقنية 360 درجة في فضاء افتراضي يمثّل مشهداً واقعياً من صحراء إمارة الشارقة.



ويجد الزائر للمنصة نفسه في فضاء صحراوي وأمام شجرة تعلق عليها مجموعة مختارة من القطع الفنية التي تجسد أنماط التطريز والنسيج وأشكال الفروخة الإماراتية التقليدية إذ يمكن التجوّل بين هذه القطع وبمجرد الضغط عليها تظهر الشروحات والمعلومات التفصيلية حولها مثل قطعة "فروخة عين موزة" التي تكشف المنصة أن اسمها مستوحى من تصميمها الذي يشبه العين أما موزة فهو اسم تقليدي تسمى به الفتيات ويعني اللؤلؤ.



وقالت ريم بن كرم مدير مؤسسة نماء مع إطلاق منصتنا الافتراضية العصرية يقدم إرثي طريقة مبتكرة للتعريف بمروثنا الوطني الأصيل من الحرف اليدوية من خلال عرض أحدث المجموعات الحرفية التي صنعتها حرفيات إرثي الأمر الذي يمكّن المجلس من الاستفادة من البيانات التي توفرها المنصة وتحليل سلوك الجمهور المهتم بالحرف اليدوية في مختلف أسواق العالم.



وأكدت أهمية المنصة في فتح أفق التعاون والعمل المشترك مع الحرفيين والمصممين في مختلف بلدان العالم لما تقدمه من معلومات وافية وكاملة حول الهوية الفنية والتقنية المستخدمة في الحرف الإماراتية الأصيلة ..لافتة إلى أن ذلك يعزز من رؤية المجلس تجاه الاستثمار في الحرف لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وتقديم التراث المحلي بصورة معاصرة إلى الأجيال الجديدة.



ويقدّم المجلس في إطار المرحلة الأولى من المنصة أحدث منتجاته المصنوعة من حرفة "الفروخة" التقليدية المكونة من خيوط قطنية أو حريرية مجدولة تستخدم لتزيين الملابس الإماراتية التقليدية للرجال "الكندورة" إلى جانب مجموعة من المطرزات اليدوية التي استوحيت منها مجموعة علامة "قاسمي" للأزياء الراقية لربيع وصيف 2022.



وتتضمن المجموعة المعروضة أيضا قطع "فروخة" بتصاميم مختلفة تشمل "الدريشة" و"عين موزة" و"الخلية" و"المبروم" و"القلعة" فيما تشمل مجموعة التطريز قطعاً بتصاميم "بيت الشعر" و"هندسيات" و"صحراء" و"تاج" و"كوبيه". (أنسامد).



