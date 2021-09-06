إكسبو2020يجمع العالم لبناء مستقبل أكثر تفاؤلا وسلما وازدهارا

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - أكد معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن معرض إكسبو 2020 دبي يعكس سعي دولة الإمارات لبناء مستقبل أكثر تفاؤلا وسلما وازدهارا ينعم به العالم أجمع فخلال هذا الحدث الدولي البارز الذي يعقد تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" نؤكد على أهمية التعاون والشراكة والعمل معا من أجل غدا أفضل للبشرية.



وقال معاليه - في حوار لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة معرض إكسبو 2020 دبي الذي تنطلق أعماله في الأول من أكتوبر المقبل - إن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة باتت مركز إشعاع حضاري وثقافي ومنارة لقيم التسامح والتنوع والاندماج وتشاطر العالم خلال هذا الحدث العالمي قيمها وأفكارها.



وعن أهمية استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي ودوره في تحفيز العمل الدولي الجماعي .. أكد معاليه أنه شرف وامتياز فريد من نوعه لدولة الإمارات أن تكون أول دولة عربية تستضيف معرض إكسبو الدولي الذي يتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي للاتحاد ويأتي تتويجا لمسيرة التقدم والانجاز التي حققتها الدولة على مدار 50 عاما كما يعكس رؤيتنا الجديدة لمنقطتنا كنموذج تقدمي يستشرف المستقبل بثقة ويتبنى التنوع ويشجع الابتكار.



وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تشجع التعاون المتواصل لمواجهة التحديات الأكثر إلحاحا وتعقيدا التي تواجه المجتمعات ومع بدء انفتاح العالم في ظل جائحة "كوفيد - 19" أصبحت الحاجة إلى التعاون الآن أكبر من أي وقت مضى ونحن فخورون بتقديم المساعدة الممكنة لتسهيل هذه المشاركة واسعة النطاق في إكسبو 2020 دبي وبأن نشاطر العالم قيمنا وأفكارنا سعيا لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.



وقال إن شعار إكسبو "تواصل العقول وصنع المستقبل" يسلط الضوء على مدى قوة التعاون والشراكة وأهميتهما ويتيح موقع هذا الملتقى العالمي وعلى مدار 6 أشهر منصة للجميع من مختلف أنحاء العالم للالتقاء والتعاون بطرق لم نتمكن من اتباعها خلال العام الماضي بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19".



وأكد معالي يوسف مانع العتيبة أن إكسبو 2020 دبي سيكون بلا شك حدثا مؤثرا باعتباره أحد أوائل التجمعات الدولية وأكبرها في ظل الجهود العالمية المبذولة للخروج من تداعيات الجائحة وتعكس الموضوعات التي يركز عليها والمتمثلة في الاستدامة والتنقل والفرص بعض الأولويات المستقبلية الرئيسة لدولة الإمارات من المساهمة في حل مشاكل التغير المناخي إلى استكشاف الفضاء وتمكين الشباب ولذا سيخصص المعرض جناحا لكل موضوع من تلك الموضوعات تعرض فيه التقنيات الناشئة والأفكار المبتكرة في هذه المجالات التي ستؤدي إلى تغيير بيئي واجتماعي واقتصادي دائم وإيجابي.



وأضاف أن إكسبو 2020 دبي سيساعد كذلك في التركيز أكثر على المجالات التي يمكن للبلدان والقادة والأفراد المساهمة في تنميتها وتطويرها بالمستقبل.



وحول دور المعرض العالمي كمنصة جامعة للبشرية على أسس من المحبة والسلام والتعايش .. قال معاليه إن دولة الإمارات مركز إشعاع لقيم التنوع والتسامح والاندماج ويقيم على أرضها أكثر من 200 جنسية ونحن حريصون على الاستمرار في تعزيز هذه القيم بمجتمعنا بشكل يومي.



(أنسامد).



