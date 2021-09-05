محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.



وبحث الجانبان - خلال الاتصال ـ مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى الأمام بما يعمق من المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات.



وتبادل محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الباكستاني وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك خاصة التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان الإسلامية.



وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية التنسيق والتعاون المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الآسيوية.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



