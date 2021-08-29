الامارات والأرجنتين تبحثان التعاون في النقل والطاقة المتجددة

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - بحث سعادة سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الامارات لدى جمهورية الأرجنتين، ومعالي أليكسيس غرّيرا وزير النقل الأرجنتيني العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي النقل والطاقة المتجددة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة النقل في العاصمة بوينس آيرس - على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وبالمستوى المتطور الذي وصل إليه التعاون المشترك في المجالات المختلفة تحقيقا لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).



