البواردي يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الدفاع الإسبانية

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - تلقى محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة الاماراتي لشؤون الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من مارغريتا روبلز وزيرة الدفاع الإسبانية جرى خلاله بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الدفاعية والعسكرية والاقليمية ذات الإهتمام المشترك، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.



وفي إطار التعاون المشترك بين البلدين، أثنت مارغريتا روبلز وزيرة الدفاع الإسبانية على الجهود المقدمة من دولة الإمارات لدعم عمليات إجلاء رعايا إسبانيا من أفغانستان.



وأشادت بالدور الحيوي الذي قامت به وزارة الدفاع بدولة الإمارات خلال الأيام الماضية وما قدمته من خدمات لوجيستية للقوات الإسبانية والتي اعتبرتها ترجمة حقيقية لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.



ومن جانبه، أكد البواردي حرص واستعداد دولة الإمارات الدائم لتقديم كل أشكال الدعم ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.



المصدر : وكالة الأنباء الاماراتية (أنسامد).



