الإمارات تسلم 106 مليون وجبة وتواصل عملياتها في 30 دولة

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - أنجزت "حملة 100 مليون وجبة"، الأكبر من نوعها بالمنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة ضمن العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، توزيع 106 ملايين وجبة من أصل 216 مليون وجبة تستهدف توزيعها على المحتاجين من الأفراد والأسر في المجتمعات الأقل دخلاً في الدول التي تغطيها عبر أربع قارات، فيما تواصل العمل على توزيع 110 ملايين وجبة متبقية بالتعاون مع شركائها من المؤسسات الخيرية والمنظمات الإقليمية والدولية.



ولتحقيق أهدافها بالوصول بالدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الأقل دخلاً، وإيصال الطرود الغذائية للمستفيدين من أفراد وعائلات مباشرةً حيث يتواجدون، للمساهمة في تخفيف وطأة الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي عن أكبر شريحة ممكنة، تعاونت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية المنظمة للحملة مع شركائها في برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام لتأمين وصول الطرود الغذائية القابلة للتخزين والقسائم الشرائية الذكية الفورية لمستحقي الدعم في عدد من الدول الثلاثين التي تشملها الحملة.



وتغطي عمليات الحملة كلاً من السودان والصومال واليمن وتونس والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والعراق وسيراليون وأنغولا وغانا وأوغندا وكينيا والسنغال وأثيوبيا وتنزانيا وبروندي وبنين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وبنجلاديش وباكستان والهند ونيبال وكوسوفو والبرازيل.



وتشهد المرحلة المقبلة مواصلة الحملة توزيع 110 ملايين وجبة جديدة، لاستكمال مجموع 216 مليون وجبة، تعادل 216 مليون درهم جمعتها الحملة في شهر رمضان الماضي بعد أن فاق حجم مساهمات وتبرعات الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال من داخل الدولة وخارجها ضعف هدف المائة مليون وجبة الذي وضعته الحملة لدى انطلاقها. (أنسامد).



