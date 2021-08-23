الإمارات تنظم "بطولة كارتينج" للسيدات للاحتفال بيوم المرأة

(أنسامد) - أغسطس 23 - روما - تنظم حلبة مرسى ياس، في أبو ظبي، احتفالا بيوم المرأة الإماراتي، الذي يوافق 28 أغسطس، من كل عام، منافسات كأس الفراشة للكارتينج، المخصص لهاويات السرعة ورياضة المحركات.



وستقام فعاليات هذه البطولة بعد غد، الأربعاء على مسار ياس كارت زون المدعومة من أدنوك، على أن تختتم بتتويج أسرع متسابقة.



وتشجع حلبة مرسى ياس هاويات السباقات من عمر 13 عامًا فما فوق، سواء كن من صاحبات الخبرة في سباقات الكارتينج أو من المبتدئات، وتحثهن على المبادرة بالمشاركة في منافسات هذه البطولة الجديدة واختبار أجواء السباقات الممتعة على مسار ياس كارت زون المجدد حديثًا بطوله البالغ كيلومترًا واحدًا، حيث يمكن لهن الانطلاق على المسار المميز بمنعطفاته المميزة لفرصة التتويج بلقب البطولة.



وستقام منافسات البطولة على شكل سباق من ثلاث مراحل، تنطلق فعالياته مع الحصة التأهيلية التي تحدد ترتيب الانطلاق للسباق الأول، ليقام بعد ذلك سباقان يتكون كل منهما من 12 لفة، يتم منح السائقات نقاطًا بحسب ترتيب الوصول على خط النهاية، وتجمع نقاط السباقين لتصعد المتسابقات الثلاث صاحبات أعلى رصيد من النقاط إلى منصة التتويج، للحصول على الجوائز.



وحرصًا على صحة وسلامة المشاركات والضيوف، وتماشيًا مع التوجيهات الحكومية، يمكن فقط للحاصلين على جرعتي تطعيم ضد فيروس كوفيد-19 الدخول إلى موقع الحلبة، وإبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، ويسري ذلك على جميع الزوار ممن تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر. (أنسامد).



