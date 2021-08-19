موانئ دبي العالمية تعلن نتائج مالية قوية في النصف الأول 2021

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - أعلنت موانئ دبي العالمية المحدودة اليوم عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2021 مع نمو الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.2 % على أساسي سنوي.



وبلغت قيمة العائدات 4,945 مليون دولار أمريكي محققة نموا بنسبة 21.3 % بدعم من عمليات الاستحواذ والنمو القوي في الهند وأستراليا والمملكة المتحدة كما ارتفعت العائدات بنسبة 9.0 % على أساس المقارنة المثلية.



وبلغت "الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" 1,813 مليون دولار أمريكي بينما بلغ "هامش الأرباح المعدل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك" 36.7 % حيث ارتفعت قيمة الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.2 % في حين بلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 36.7 % خلال النصف الأول من العام وبلغ هامش الأرباح المعدل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس المقارنة المثلية نسبة 38.5 % .



وذكر التقرير أن أرباح مالكي الشركة ارتفعت إلى 475 مليون دولار أمريكي وسجلت أرباح مالكي الشركة قبل البنود التي يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل ارتفاعا بنسبة 51.9 % وفقا للتقارير المعلنة كما ارتفعت أيضا بنسبة 39.4 % على أساس المقارنة المثلية.



وسجلت المجموعة أداء قويا لتوليد النقد مع استمرار قوة السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية حيث سجلت 1,490 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2021 مقارنةً بـ 1,124 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من 2020 وتراجعت نسبة الدين /نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدلة السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك/ إلى 3.5 ضعفًا /قبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16/ مقارنةً بـ 3.7 ضعفًا في العام المالي 2020، بينما بلغ صافي الدين بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، 4.0 ضعفًا مقارنةً بـ 4.3 ضعفًا في العام المالي 2020 .. وما زالت موانئ دبي العالمية تتمتع بتصنيف ائتماني متميز حيث أبقت وكالة "فيتش" على تصنيفها للشركة بنظرة مستقرة عند الفئة الاستثمارية " BBB- " بينما أبقت "موديز" تصنيفها عند الفئة "Baa3" بنظرة مستقرة. (أنسامد).



