23 دولة تشارك في معرض «لايت ميدل إيست» بدبي سبتمبر المقبل

(أنسامد) - أغسطس 18 - روما - يستضيف مركز دبي التجاري العالمي الدورة الـ 15 من معرض لايت ميدل إيست من 28 إلى 30 سبتمبر المقبل، و سيسلط عارضون من 23 دولة الضوء على كيفية استثمارهم في فرص السوق في الأشهر الماضية .



و تمكن موردو الإضاءة في دولة الإمارات والمصنعون الدوليون على حد سواء من الصمود في فترة الجائحة عام 2020 بل ازدهرت أعمالهم في بعض الحالات والآن تتجه أنظارهم نحو معرض الشرق الأوسط الأول للإضاءة والتصميم والتكنولوجيا في دبي.



وستتواجد الشركات المحلية الكبرى بما في ذلك "أبنسال" و"سينمار" و"كرييشن جلف" و"ساينتكنيك" جنباً الى جنب مع العلامات التجارية العالمية مثل "سينترسفيت" و "ليدفانس" و "بيرديكس" و "لومينوفا "و " إنتيليد" مع حرص جميع المشاركين على إعادة التواصل وإنشاء الروابط التجارية في واحدة من أكثر أسواق تصميم الإضاءة المعمارية وتكنولوجيا البناء إثارة في العالم.



كما يتطلع المشاركون في الحدث الى عودة الدورة الثامنة من حفل جوائز لايت ميدل إيست الشهيرة و مؤتمر ثينك لايت THINKLIGHT الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام ويتناول أحدث التوجهات والتقنيات والفرص في تصميم الإضاءة المعمارية في عالم ما بعد الجائحة.



سيُقام معرض لايت ميدل إيست 2021 بتدابير صحية شاملة وفقاً لتوجيهات الجهات الحكومية المختصة وإدارة مركز دبي التجاري العالمي. (أنسامد).



