الإمارات: "حملة 100 مليون وجبة" توزع 28 مليون وجبة في فلسطين

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - اختتمت حملة 100 مليون وجبة، التي تجريها الإمارات في 30 دولة على 4 قارات، عمليات توزيع قسائم فورية تعادل حوالي 28 مليون وجبة في فلسطين، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي تولى العمليات اللوجستية للتوزيع.



وساعدت المساهمات التي قدمتها الحملة، برنامج الأغذية العالمي، من الوصول بالدعم الغذائي إلى اكثر من 310 ألف شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة.



واستفاد 103,000 شخص في 11 محافظة في الضفة الغربية من الدعم بقسائم فورية تعادل قيمتها 2 مليون دولار وصلت إلى 17,167 أسرة ومكّنت المستفيدين من الحصول بسهولة على المواد الغذائية من أكثر من 130 متجراً متعاوناً مع برنامج الأغذية العالمي عبر رمز تعريفي يتلقونه على هواتفهم الذكية.



فيما تلقى 207,385 شخصاً في المحافظات الخمس بقطاع غزة الدعم الغذائي الذي شكل استجابة فورية للاحتياجات الغذائية الطارئة للأفراد والأسر الأشد حاجة على مدى شهر كامل لمساندة 34,564 عائلة، بالتزامن مع دعم المشاريع الصغيرة ومحال التجزئة والمزارعين والتعاونيات النسائية من خلال تعاون البرنامج معهم كمزودين معتمدين للمواد الغذائية التي توفرها القسائم الذكية.



وكانت حملة 100 مليون وجبة أقرت دعماً غذائياً إضافياً يعادل 19 مليون وجبة لقطاع غزة، يضاف إلى تسعة ملايين وجبة خصصتها الحملة للأفراد والأسر الأشد حاجة في كل من الضفة الغربية والقطاع لدى انطلاقها. (أنسامد).



