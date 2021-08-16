العراق تدعو الإمارات للمشاركة في قمة دول الجوار

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - تسلم محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، دعوة من رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، للمشاركة في مؤتمر قمة دول الجوار العراقي المقرر في نهاية شهر أغسطس.



جاء ذلك، خلال استقبال محمد بن زايد، في أبو ظبي، لوزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي لتسليم الرسالة.



ووجه بن زايد تحياته إلى رئيس الوزراء العراقي، متمنيا أن يحقق الشعب العراقي تطلعاته إلى الاستقرار والأمن والازدهار.



وبحث بن زايد، ووزير المالية العراقي، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (أنسامد).



