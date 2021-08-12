الإمارات تعزي وتتضامن مع الجزائر في ضحايا الحرائق

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، جراء الحرائق المنتشرة في مناطق عدة من شمال البلاد، والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص بينهم أفراد من الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن وقوع إصابات.



ونقلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الجزائرية وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



كما عبر محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، عن تعازيه ومواساته، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، في ضحايا الحرائق من المدنيين والعسكريين، التي تشهدها البلاد. (أنسامد).



