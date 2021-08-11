مطارات دبي تتوقع انتعاش الطيران في النصف الثاني من 2021

(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - علن مطار دبي الدولي عن تحقيق نتائج متقدمة في عدد المسافرين الدوليين عبر المطار مع بلوغ عددهم 10.6 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وسط توقعات إيجابية بأن يشهد مطار دبي الدولي نمواً قوياً خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك مع بدء العمل بتخفيف قيود السفر للقادمين إلى دبي من بعض الدول الأفريقية والآسيوية.



ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس المطارات الدولي، لا يزال مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين بعد احتفاظه باللقب للعام السابع على التوالي لحركة المرور السنوية في عام 2020، كما يتقدم مطار دبي الدولي بشكل كبير على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى، مع نجاحه بتحقيق ضعف حركة المسافرين باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط.



و قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي - بهذه المناسبة - : " مع إعادة افتتاح مبنى الركاب 1 والكونكورس D، والمحطة الرئيسية لـــ 60 شركة طيران دولية، بدأنا في النصف الثاني من العام بتحقيق أرقام إيجابية جداً، لاستيعاب النشاط الموسمي للمسافرين خلال العطلة الصيفية، لافتاً إلى أن الأرقام الأولية دفعت نحو التوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين في الإمارة وهي "طيران الإمارات" و "فلاي دبي"، اللتين تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم".



وأضاف خلال شهر يوليو الماضي شهدنا واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً في العام، ومع قرب تنظيم بعض الأحداث العالمية الكبرى في إمارة دبي خلال الأشهر المقبلة، مثل .. "معرض إكسبو دبي 2020 "و "معرض دبي للطيران 2021 "، تبدو التوقعات لعام 2021 من حيث عدد الركاب واعدة للغاية. (أنسامد).



