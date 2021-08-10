الإمارات تقدم مساعدات عاجلة لليونان لمكافحة الحرائق

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - أعلنت الإمارات تقديم، عبر ذراعها الإنساني "الهلال الأحمر"، مساعدات انسانية عاجلة لتعزيز حماية المدنيين المتأثرين في الحرائق في اليونان، بتوجيهات، من رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد، وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد.



وتشارك دولة الإمارات أيضا في تعزيز الجهود الرامية لإخماد الحرائق، بطائرة عمودية لمكافحة حرائق الغابات على أطراف عاصمة اليونان، أثينا.



وسوف تغادر الدولة في غضون الساعات القليلة القادمة طائرة إماراتية تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والصحية ومكملات غذائية للأطفال ومواد مكافحة الحرائق من ملابس إطفاء ومضخات وخراطيم مياه وملحقاتها.



وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن توجيهات القيادة الرشيدة جاءت تعبيراً صادقاً عن تضامن الإمارات قيادة وشعبا مع حكومة وشعب اليونان الصديق لمواجهة كارثة الحرائق غير المسبوقة التي تشهدها بلادهم حاليا.



وقال إن القيادة تتابع تطورات الأوضاع الإنسانية في اليونان منذ الوهلة الأولى لاندلاع الحرائق، وتولي اهتماما كبيرا لتعزيز دور الإمارات في مكافحة الحرائق والحد من تداعياتها الإنسانية على شعب اليونان الصديق.



وأضاف : " هذا الاهتمام يجسد حرص الإمارات على تخفيف وطأة الكارثة الإنسانية التي حلت بالساحة اليونانية، وتضامنها اللامحدود مع ضحاياها " .. مؤكدا حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدائم على أن تكون على أهبة الاستعداد للتدخل السريع في مثل هذه الأزمات والكوارث الطارئة، موضحاً أنه تم توفير جزء من المواد والمعدات من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك ". (أنسامد).



