الإمارات تستضيف المؤتمر العالمي للأتمتة و الروبوتات

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تستضيف دولة الإمارات خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر القادم الدورة الـ38 للمؤتمر العالمي للأتمتة والروبوتات في مجال البناء لعام 2021 وذلك للمرة الأولى بالمنطقة في إنجاز جديد يؤكد مكانة الدولة المتقدمة وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر الفعاليات وأهم المؤتمرات على مستوى العالم.



كانت الإمارات قد فازت باستضافة هذا الحدث العالمي الكبير خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ36 للمؤتمر الذي عقد في كندا حيث تقدمت وزارة الطاقة والبنية التحتية بملف الاستضافة بالشراكة والتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وهيئة دبي للسياحة وجامعة الشارقة ومجموعة جيمنوس لخدمات المعلومات التجارية وبوابة باحثي الامارات ونال الملف ثقة وإعجاب المنظمة العالمية للأتمتة والروبوتات في البناء والدول الأعضاء فيها.



و أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المؤتمر العالمي الأهم في الأتمتة والروبوتات في مجال البناء يعكس مكانتها المتقدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأتمتة والروبوتات المختصة بالبناء والتشييد وثقة العالم بقدرتها على تنظيم أكبر الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المتخصصة في هذا القطاع الذي يشهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة.



و أشار بن محمد فرج إلى أن هذه الاستضافة ستسهم في تعزيز ريادة الدولة كنموذج ريادي في قطاع الإنشاءات والبناء المعتمد على آخر الابتكارات والاختراعات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وستتيح للمؤسسات والشركات العاملة في المنطقة فرصة الاطلاع على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في هذا المجال وتوظيفها في توفير مزيد من الحلول المبتكرة التي تخدم مجتمعات المنطقة والعالم. (أنسامد).



