الإمارات تستثني فئات جديدة من المسافرين من دول تحظرها

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها والتي تشمل كلاً من الهند وباكستان وسيريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا وذلك اعتباراً من تاريخ 5 أغسطس 2021.



وشملت هذه الفئات أصحاب الإقامات السارية والذين تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات ومضى 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية ولديهم شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة.



إضافة إلى ذلك سيتم استثناء الكوادر الطبية العاملة في الدولة ويشمل الأطباء والممرضين والفنيين من المطعمين وغير المطعمين والعاملين في القطاع التعليمي في الدولة من الذين يقومون بالتدريس في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد من الفئات المطعمة وغير المطعمة.



أيضا سيتم استثناء الطلاب الدارسين بالدولة والحالات الإنسانية من حاملي الإقامة السارية والعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وحالات استكمال العلاج في الدولة سواءً كانوا مطعمين أو غير مطعمين.



هذا وسيتطلب من جميع هذه الفئات تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للحصول على الموافقات اللازمة بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة من الجهات المعنية في الدولة للفئات المطلوب منها هذه الشهادات.



وسيتم إلزام الفئات المستثناة بتقديم فحص مخبري (بي سي أر) مسبق خلال 48 ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوصات من مختبرات معتمدة وتحمل QR Code واجراء فحص مخبري سريع قبل الصعود إلى الطائرة بالإضافة إلى تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاستقبال القادمين ومنها الحجر الصحي وفحوصات PCR عند الوصول وبعده بالإضافة للمتابعة والمراقبة الصحية للقادمين.



هذا وقد تم مسبقا استثناء الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم الطائرات الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة. (أنسامد).



