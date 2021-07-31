"وارنر براذرز أبوظبي"،الوجهة الأمثل لتجربة ترفيهية استثنائية

(أنسامد) - يوليو 31 - روما - سطرت "عالم وارنر براذرز أبوظبي" فصلاً جديداً في تاريخ صناعة الترفيه عند افتتاحها في جزيرة ياس يوليو 2018 وشكلت الوجهة الأمثل للأصدقاء والعائلات للاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية توفرها في ست مناطق ترفيهية غامرة تضم 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً إضافة إلى العروض الترفيهية الحيّة والفريدة من نوعها.



وتعد "عالم وارنر براذرز" المدينة الترفيهية المغلقة الأولى التي تحمل علامة وارنر براذرز على مستوى العالم وقد تم تصنيفها كأكبر مدينة ترفيهية مغلقة على الإطلاق ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



وانطلاقاً من حرصها على توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع اتخذت "عالم وارنر براذرز أبوظبي" كافة الإجراءات الاحترازية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية واعتماد الكاميرات الحرارية ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر.



وتقديراً لهذه الجهود حصلت "عالم وارنر براذرز أبوظبي" على شهادة الأمان "Go Safe" من قبل دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي إذ يهدف برنامج هذه الشهادة إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة في مختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في إمارة أبوظبي.



وقال الحسن كعبوس الزعابي نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى "فرح إكسبيرينسز" الشركة التشغيلية لمدن ياس الترفيهية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إنه منذ افتتاحها في عام 2018 شكلت عالم وارنر براذرز أبوظبي الإضافة الأحدث والأهم على مشهد الترفيه والجذب السياحي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.



وأضاف : منذ ذلك الحين، استقطبت المدينة الترفيهية أعداداً كبيرة من الزوار لقضاء أوقات عائلية مميزة مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، بالإضافة إلى القائمة المتنوعة من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تستضيفها على مدار العام، والتي كان أحدثها العرض المسرحي المميز "سبيس جام: إرث جديد" الذي تستضيفه المدينة حالياً.



وأشار إلى أن عالم وارنر براذرز أبوظبي تحرص دائما على تحديث وتنويع العروض والتجارب الترفيهية بما يناسب تطلعات جميع فئات الزوار، حيث قامت مؤخراً بإعادة افتتاح لعبة "الرعب مع سكيركرو" بحلتها الجديدة في منطقة غوثام سيتي، لتضمن للضيوف الاستمتاع بأجمل التجارب العصرية في أجواء ترفيهية آمنة استناداً إلى أفضل الإجراءات الاحترازية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً، واعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للألعاب والمطاعم والمتاجر. (أنسامد).



