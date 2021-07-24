الإمارات:152,302 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات

(أنسامد) - يوليو 24 - روما - ‌تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهد الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 152,302 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة ف المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي ‌وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ف الكشف عن 1,521 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 668,601 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,913 حالة. (أنسامد).



