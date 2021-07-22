أبوظبي تختتم بنجاح مشاركتها في معرض القاهرة للكتاب

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - اختتمت دائرة الثقافة و السياحة - أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للغة العربية مشاركتها في الدورة الثانية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي عقدت خلال الفترة من 30 يونيو الماصي إلى 15 يوليو الجاري.



وشارك المركز في المعرض بجناحين الأول بلغت مساحته 40 مترا مربعا وخصص لعرض أهم برامج المركز ومبادراته، واستضافة برنامجه الثقافي في حين خصص الثاني وبلغت مساحته 18 مترا مربعا، لعرض الكتب وبيعها..فيما عرض مشروعا "كلمة "للترجمة و"إصدارات" ما يزيد على 500 عنوان منها 27 عنوانا جديدا والتي تمكن القراء من الاطلاع على سلسة مختارة من الكتب المسموعة لأبرز الكتب والمؤلفات النثرية المعروضة في ركن مبادرة "أثير الكتب" و" وجيز الكتب" للكتب المسموعة باستخدام هواتفهم الذكية وذلك عن طريق مسح رمزQR code.



وفي إطار مشاركته بالمعرض عقد وفد مركز أبوظبي للغة العربية سلسلة من الاجتماعات والزيارات رفيعة المستوى شملت زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لاطلاعه على أهم البرامج والمبادرات التي يسعى المركز لتنفيذها، ومناقشة سبل التعاون المشترك لتطوير اللغة العربية وتعزيز استخدامها وانتشارها في العالم.



واجتمع الوفد مع معالي الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التبادل الثقافي وتوطيد العلاقات بين البلدين في هذا الشأن. ه و عقد وفد المركز أيضا اجتماعين مع ممثلي رابطة معارض الكتب العربية واتحاد الناشرين العرب تم خلالهما بحث قضايا النشر وتطويره ومجالات التعاون والعمل المشترك بين معارض الكتاب في المنطقة.



و بهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: "سررنا بمشاركتنا في الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب و النجاح الذي شهدته لا سيما بعد التأجيل الذي فرضته ظروف الجائحة.. و نأمل أن يتردد صدى ذلك النجاح في معارض الكتاب العربي اللاحقة.. وأتاحت لنا هذه الدورة الاستثنائية المميزة فرصة جديدة للتواصل مع جمهور القراء و الاجتماع مع شركائنا لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والتباحث في سبل النهوض بقطاع النشر". (أنسامد).



