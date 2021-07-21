الإمارات: انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لمهرجان الذيد للرطب

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - تنطلق غدا فعاليات النسخة الخامسة من "مهرجان الذيد للرطب" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدار 4 أيام في مركز إكسبو الذيد، بمشاركة العشرات من مزارعي النخيل من إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة.



ويحفل المهرجان هذا العام بالأجواء التراثية وبالمسابقات التنافسية بين ملاك النخيل والمزارعين في عرض مختلف أصناف الرطب من إنتاج موسم 2021 التي رصدت لها غرفة الشارقة هذا العام بدعم وتوجيه الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، جوائز قيمة تبلغ مليونا و500 ألف درهم تتراوح بين 2000 و30 ألف درهم وذلك في إطار سعي الغرفة لمضاعفة الاهتمام بالنخيل والمساهمة في دعم الملاك والمزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب والارتقاء بها ورفع جودة المنتج الإماراتي.



وتشهد النسخة الخامسة إدخال مسابقتين جديدتين تتضمن مسابقة للمانجو المحلي والمتنوع وأخرى للتين الأصفر والأحمر بالإضافة إلى مسابقة مزاينة الرطب التي تشتمل على الخلاص والخنيزي والشيشي ونخبة الإمارات ونخبة الذيد ومسابقة تمر الحسيل /النغال/ وأكبر عذج والليمون المحلي وأجمل مخرافة للرطب مخصصة للنساء فقط .



ويشترط للدخول للمسابقات أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي للدولة وأن يقدم المشارك من الإمارات الشمالية رطبا من إنتاج مزرعته أو حديقة منزله والمشارك من إمارتي أبوظبي ودبي من إنتاج مزرعته مع ضروة إبراز المستندات عند التقديم للتسجيل وأداء القسم للجميع وزيارة بعض المزارع.



وحددت اللجنة التنظيمية للمهرجان مواصفات الرطب ومعايير المسابقة ومن أبرزها أن يكون الرطب في مرحلة النضج المناسبة وألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين وأن يخلو الرطب من الإصابة الحشرية ومن أية عيوب ظاهرة أو رائحة أو طعم غير طبيعيين أو أن تشوبه آثار معدنية أو رملية مثل الندب وأن يكون حجم الرطب مناسبا وأن لا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج وأن لا يقل وزن الرطب المشارك عن 3 كيلو جرام في الأصناف الفردية، في حين على المشارك في فئة النخبة أن يشارك بأربعة أصناف بوزن أربعة كيلو لكل صنف وأن لا يكون من ضمنها الأصناف المشاركة في الأصناف الفردية وأن يرضى المشارك بقرارات لجنة التحكيم. (أنسامد).



