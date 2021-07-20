الجزائر: تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 10 أيام في 24 ولاية

(أنسامد) - يوليو 20 - روما - أعلن رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 10 أيام على مستوى 24 ولاية، ابتداءا من يوم الثلاثاء 20 يوليوه.



وبحسب البيان الصادر من رئيس الوزراء: "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، والسلطة الصحية، قرر أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول، اتخاذ جملة من التدابير التكميلية التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الازمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا".



وإذ تندرج دائما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19), فإن هذه التدابير ترمي إلى تكييف وتعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية, بالنظر إلى تطور انتشار الوباء والتزايد السريع لعدد الحالات الـمصابة بالعدوى، وفقا للبيان.



وأشار البيان إلى أن تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر (23:00 ) ليلا إلى غاية الساعة الرابعة (4:00) صباحا, على الولايات الأربعة والعشرين (24) الآتية: أدرار, الأغواط, أم البواقي, باتنة, بجاية, بشار, البليدة, البويرة, تبسة, تيزي وزو, الجزائر العاصمة, جيجل, سطيف, سيدي بلعباس, قسنطينة, مستغانم, المسيلة, ورقلة, وهران, بومرداس, تندوف, تيسمسيلت, تيبازة وعين تموشنت. (أنسامد).



