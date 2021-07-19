الإمارات ضمن أفضل 20 دولة في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت

(أنسامد) - يوليو 19 - روما - حلت دولة الإمارات ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت والأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا على مؤشر" Ookla " محققةً أعلى معدل لسرعات التحميل في شهر مايو 2021 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن شركة " Ookla " الرائدة دولياً في مجال تحليل واختبار سرعات الإنترنت الثابت والمتحرك.



وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: يعكس هذا الإنجاز العالمي الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بتحقيق المكانة الريادية للدولة على صعيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن تكون من أكثر الدول تقدماً في مضمار التحول الرقمي.



وتابع: ومن خلال الجهود المشتركة لمزودي خدمات الاتصالات في الإمارات، نهدف للوصول إلى أفضل 10 دول عالمياً على مؤشر SpeedtestTM العالمي من Ookla ، بما يعزز من إمكانات الدولة وينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهنا أتوجه بالشكر لمزودي خدمات الاتصالات في الدولة على جهودهم الحثيثة لتحقيق هذا الإنجاز، الذي يندرج ضمن استعدادات الدولة لعصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.



وحققت الإمارات معدل سرعة تحميل للبيانات وصل إلى 180 ميجابت بالثانية في مايو 2021، متقدمةً عن معدل 125 ميجابت بالثانية عن شهر يناير 2021، وذلك على مؤشر اتصال النطاق العريض الثابت SpeedtestTM. ويُعزى هذا التقدم الكبير إلى البرامج المؤسسية والمبادرات التي أطلقتها "اتصالات" و"دو" عام 2021 لرفع مكانة الإمارات على مؤشر النطاق العريض الثابت.



وحققت الإمارات معدل سرعة تحميل للبيانات وصل إلى 180 ميجابت بالثانية في مايو 2021، متقدمةً عن معدل 125 ميجابت بالثانية عن شهر يناير 2021، وذلك على مؤشر اتصال النطاق العريض الثابت SpeedtestTM. ويُعزى هذا التقدم الكبير إلى البرامج المؤسسية والمبادرات التي أطلقتها "اتصالات" و"دو" عام 2021 لرفع مكانة الإمارات على مؤشر النطاق العريض الثابت. (أنسامد).



