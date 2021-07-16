الامارات تعزي ألمانيا في ضحايا الفيضانات

(أنسامد) - يوليو 16 - روما - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية والمستشارة الالمانية انجيلا ميركيل في ضحايا الفيضانات التي غمرت ولاية نورد راين فستفاليا جراء الأمطار الغزيرة.



‏ كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية الى الرئيس فرانك فالتر شتاينماير والمستشارة انجيلا ميركيل في ضحايا الفيضانات.



المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية (أنسامد).



