الجزائر: عفو رئاسي عن 30 محبوسا في قضايا التجمهر

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قرار عفو بحق 30 محبوسا محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، بالإضتفة إلى تدابير رأفة لصالح 71 شاب آخر محبوسين لنفس الأفعال.



وبحسب بيان رئاسي، صدر أمس الأربعاء: "عطفا على البيان الصادر عن وزارة العدل أمس الثلاثاء، اتخذ السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء 14 يوليه 2021، إجراءات عفو لفائدة ثلاثين (30) محبوسا، محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام وما ارتبط بهما من أفعال".



وجاء في البيان أيضا، أن الرئيس أصدر تدابير رأفة تكميلية لفائدة 71 من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال، مشيرا إلى أنه سيتم الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم.



وجاء هذا العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب الذي يصادف يوم 5 يوليو. (أنسامد).



