وزير الخارجية التونسي في نيويورك لمناقشة الوضع في ليبيا

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - يجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي، زيارة عمل، اليوم الأربعاء إلى نيويورك، بالولايات المتحدة، سيشارك خلالها بعدد من الاجتماعات الأممية، من ضمنها جلسة خاصة رفيعة المستوى، ستنظم الخميس، حول المسار السياسي في ليبيا".



وبحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية: "الزيارة جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وفي إطار عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ولمتابعة تطورات الوضع في ليبيا، البلد الشقيق، في ضوء خارطة الطريق المنبثقة ن منتدى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته بلادنا في نوفمبر 2020، وما أسفر عنه من نتائج، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية موفى السنة الجارية، ومواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل يضمن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة".



وسيشارك وزير الخارجية أيضا في اجتماع رفيع المستوى حول "حماية الفضاء الإنساني "، الذي سيخصص للنظر في كيفية تعزيز الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لاسيما في ضوء التحديات التي يواجهها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في سياق النزاعات، وما انجر عنها من مآس إنسانية، وما تفرضه التغيرات المناخية من تأثيرات، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا على العمل الإنساني. (أنسامد).



