مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تشارك في معرض إكسبو 2020

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - تشارك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في معرض إكسبو 2020 دبي من خلال تجربة استثنائية مرحبة وإثرائية تم تصميمها وبناءها من قبل أليك فيت أوت وشركاء التصميم ايكاريا أتوليه وال ام اس.



ينقسم الجناح إلى ثمانية قواعد تتخللها مقاعد ومساحات مصنوعة من المواد الطبيعية ومخصصة للاسترخاء ويهدف تصميم الجناح إلى توفير متنفس للراحة بعيدا عن الضوضاء والحشود في موقع الإكسبو.



وسيذهب زوار الجناح في رحلة لاستكشاف الشركات المندرجة ضمن محفظة المؤسسة وهي كيرزنر ومركز دبي للسلع المتعددة والإمارات العالمية للألمنيوم ودوبال القابضة ولينك باي اليك وإماراتك ودبي غلوبال كونيكت.



عند الدخول إلى الجناح سيقوم الزوار بجولة على عالم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في تجربة غامرة ومريحة تمتد على مساحة 1350 متر مربع من التميز، الالتزام، الاستدامة، النزاهة والاحترام.



وتروي تجربة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في إكسبو دبي قصة المؤسسة عبر المساحات الحسية التي تدمج العناصر الطبيعية بالتكنولوجيا الذكية دون أي عناء.



و استخدمت أعواد الخيزران في بناء الهيكل الخارجي الذي يشع بالضوء والحركة ما يجذب الزوار إلى الدخول عبر شلال من المؤثرات المرئية والمسموعة يستعرض الهوية المؤسساتية للمؤسسة وخلف الشلال تستقبل الزائر أسوار مرتفعة ترشدهم عبر الجناح من خلال الأغصان والأفرع الملتوية والمنحدرات العشبية المتعرجة و تتسع تجربة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لما يوازي 189 زائر في الرحلة الواحدة أو 252 زائر في الساعة. (أنسامد).



