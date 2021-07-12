تونس: اعتقال 7 أشخاص كانوا يعدون لهجرة غير نظامية من المهدية

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - أعلنت وزارة الداخلية التونسية اعتقال 7 أشخاص خلال إعدادهم لعملية هجرة غير شرعية من سواحل المهدية.



وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم الأثنين، فإن أعوان مركز الأمن الوطني بسلقطة من ولاية بالمهديّة بتونس، أمس الأحد، ألقوا القبض على سبعة أشخاص وحجزت لديهم زورقا مطاطيا ومحرّكين وثمانية أوعية بنزين ومضخّة هواء كهربائيّة كانوا يعتزمون استعمالها في عمليّة اجتياز للحدود البحريّة خلسة انطلاقا من سواحل الجهة.



كما حجزت لدى هؤلاء الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 39 و33 سنة ويقطنون ولايتي سوسة والمهدية، سيّارة كانوا يستغلونها في تنقلاتهم ومبلغا ماليّا قدره 13 ألف دينار، حسب ذات المصدر.



وأذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بالمهدية بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم. (أنسامد).



