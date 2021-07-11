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الإمارات تسجل أكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
    (أنسامد) - يوليو 11 - روما - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم / الأحد / تسجيل 1.518 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 280,747 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

    وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم الكشف عن 1.518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 650,220 حالة.

    كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة من جراء الفيروس 1866 حالة.

    المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).

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