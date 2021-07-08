الإمارات: 283,327 فحصا و 1,539 إصابة جديدة بـكورونا

(أنسامد) - يوليو 8 - روما - تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 283,327 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



‌وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفوجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجل45,653 حالة.



‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,849 حالة.جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخوله المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 623,826 حالة (أنسامد).



