الجزائر: افتتاح الصالون الدولي للتصدير واللوجستيك

(أنسامد) - يوليو 7 - روما - تعقد العاصمة الجزائرية، الجزائر، النسخة الأولى من الصالون الدولي للتصدير واللوجستيك بمشاركة 150 عارضا محليا لاسيما من قطاعات الصناعيين والناقلين والمصدرين.



الصالون الذي انطلق أمس الثلاثاء، وسيستمر على مدار 3 أيام، يتم تنظيمه بواسطة مؤسسة الابتكار والاستشراف الاقتصادي، بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وبورصة المناولة والشراكة للغرب وكونفدرالية الصناعيين والمنتجين، تحت إشراف مدير الديوان بوزارة الخارجية رضوان عليلي والمدير العامل للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بوشلاغم.



وشدد رضوان عليلي على عزم قطاعه مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الذين يرغبون في ولوج السوق الدولية لاسيما الإفريقية، من خلال تسهيلات إدارية ولوجستية.



ومن جانبه، أكد بوشلاغم على أهمية عمليات التصدير المنظمة للمنتجات الجزائرية نحو الخارج، مشيرا إلى أن تشجيع الصادرات خارج المحروقات، يمر بالضرورة عبر تطوير وتحديث القطاع اللوجستي.



وأكد المسؤول ان الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية قد قامت بمجهودات كبيرة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات خلال السنوات الاخيرة, مذكرا في هذا الصدد ان الصادرات الوطنية خارج المحروقات قد سجلت قفزة بنسبة 80 بالمئة خلال الخمس اشهر الاولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم. (أنسامد).



