الإمارات تحظر السفر إلى 14 دولة بسبب كورونا

(أنسامد) - يوليو 2 - روما - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث منع سفر المواطنين إلى الدول التي تم مسبقا الإعلان عن وقف القدوم منها بسبب إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.



وتشمل القائمة الهند، باكستان، بنغلاديش، نيبال، سيريلانكا، فيتنام، ناميبيا، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا، سيراليون، ليبيريا، جنوب أفريقيا و نيجيريا.



واستثنى قرار المنع البعثات الدبلوماسية الإماراتية في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.



و مع بدء موسم السفر و في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية كافة و الخاصة بفيروس /كوفيد 19 / و أي إجراءات أخرى مطبقة في الدولة التي يتم السفر إليها.



المصدر : وكالة الأنباء الإماراتية (أنسامد).



