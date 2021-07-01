دراج فريق الإمارات يفوز بالمرحلة الخامسة من جولة فرنسا

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - قدم دراج فريق الإمارات السلوفيني تادي بوجاتشار أداء استثنائيا في سباق الأفراد ضد الزمن في المرحلة الخامسة من جولة فرنسا لهذا العام تمكن بفضله من احتلال المركز الأول في السباق فضلا عن التقدم إلى المركز الثاني في التصنيف العام بفارق 8 ثوان عن منافسه ماتيو فان دير بول الذي يتصدر التصنيف.



وأقيم السباق على مسار بطول 27.2 كم انطلاقا من بلدة شانج وصولا إلى لافال إسباس مايين وتمكن بوجاتشار من إنهاء السباق في وقت بلغ 32 دقيقة بينما بلغ متوسط سرعته 51 كم في الساعة متجاوزاً بذلك جميع منافسيه على التصنيف العام.



وتمكن بوجاتشار من تجاوز بطل أوروبا للسباقات ضد الزمن شتيفان كونغ من فريق غروباما إف دي جاي الذي حل في المركز الثاني متأخراً بفارق 19 ثانية عن منافسه السلوفيني.



وبذلك الفوز يعود بوجاتشار ليحتل مركزا متقدما ضمن المجموعة الرئيسية قبيل انطلاق أولى المراحل الجبلية في الجولة والتي عادة ما تشهد منافسة شديدة على مراكز التصنيف العام.



وعبر تادي بوجاتشار عن سعادته الكبيرة بالفوز بهذا السباق مؤكدا أن السباق كان جيدا وتمكن من تفادي ارتكاب الأخطاء طوال المسار.



وتقام غدا المرحلة السادسة من الجولة على مسار مستو بطول 160.4 كم انطلاقاً من تور وصولا إلى شاتورو. (أنسامد).



