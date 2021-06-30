845 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

(أنسامد) - يونيو 30 - روما - بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 845 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 250 مبايعة بقيمة 668.91 مليون درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 248.04 مليون درهم و229 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 420.87 مليون درهم.



وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.



وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 21 مليون درهم.



وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 31 مليون درهم بمنطقة سيح شعيب 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.



وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.



وسجلت الرهون قيمة قدرها 145.37 مليون درهم منها 5 رهون أراض بقيمة 27.03 مليون درهم و71 رهن فلل وشقق بقيمة 118.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 23 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 30.92 مليون درهم كان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 8 ملايين درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 6 ملايين درهم (أنسامد).



