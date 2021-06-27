الإمارات وإسبانيا يبحثان تعزيز التعاون

(أنسامد) - يونيو 27 - روما - التقى ماجد حسن السويدي سفير الإمارات لدى المملكة الإسبانية، كريستينا غالاش فيغيراس، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والإيبروأمريكية والكاريبي في وزارة الخارجية الإسبانية، بحضور سارا غازي المهري، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والسياسية والإعلامية بسفارة الإمارات.



وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز وتوسيع آفاق ومجالات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة الإسبانية وسبل تطويرها، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق السويدي إلى عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات والمملكة الإسبانية في المجالات كافة، مثنياً على أواصر الصداقة والتعاون والعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين منذ تدشينها في عام 1972، وهو ما يعكسه النمو المضطرد في التعاون في المجالات كافة.



من جهتها أشادت كريستينا غالاش فيغيراس بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة والمجالات، وأكدت على الفرص الواعدة التي تمثلها المشاركة في "إكسبو 2020 دبي"، كمحفل عالمي يشارك فيه ما يزيد عن 194 دولة.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



