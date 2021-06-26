الإمارات توقع اتفاقية استراتيجية للطاقة الشمسية في العراق

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" التابعة لشركة مبادلة للاستثمار وإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جمهورية العراق لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في الدولة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى 2 جيجاواط.



وضمن مراسم افتراضية وبحضور كل من معالي احسان عبد الجبار اسماعيل رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط في العراق ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية تم توقيع اتفاق مبادئ من قبل معالي ماجد حنتوش وزير الكهرباء العراقي وسهى النجار رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر".



وأكد معالي احسان عبد الجبار اسماعيل الحرص على المضي قدماً بخطط الحكومة التي تهدف الى زيادة وتعزيز الانتاج الوطني من الطاقة النظيفة مشيدا بالاتفاقية التي تم توقيعها بين وزارة الكهرباء وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على عقد توليد 2000 ميجاواط من خلال إقامة مشاريع استثمار للطاقة الشمسية في وسط وجنوب العراق.



وكشف أن العراق ينفذ خطة إحلال الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة المنتجة بالوقود الاحفوري وبنسبة من 20 إلى 25 بالمائة من الطاقة المنتجة بما يعادل 10 إلى 12 جيجاواط.



وأضاف أن التوقيع مع شركة مصدر الإماراتية التي تعد من الشركات الدولية الرصينة المتخصصة في هذا المجال خطوة مهمة لتطوير قطاع استثمار الطاقة النظيفة واستغلال الطاقة الشمسية في العراق.



وتوجه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي بالشكر إلى ممثلي الحكومة العراقية على إتاحة الفرصة لشركة "مصدر" للعمل مع وزارة الكهرباء للمساهمة في تنفيذ استراتيجية جمهورية العراق الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة.



وأكد معاليه على أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء في جمهورية العراق في مجال الطاقة النظيفة من أجل تحقيق استدامة موارد الكهرباء، وشدد معاليه على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودورها في خفض التكاليف المالية . (أنسامد).



