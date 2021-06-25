الإمارات توقع اتفاقية لدعم قطاع التعليم في عدة دول أفريقية

(أنسامد) - يونيو 25 - روما - وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية وجامعة السوربون أبوظبي اتفاقية تعاون لدعم قطاع التعليم في عدد من الدول الأفريقية.



وقع الاتفاقية -خلال اجتماع افتراضي- من وزارة الخارجية والتعاون الدولي سلطان محمد الشامسي مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية ومن جامعة السوربون أبوظبي البروفيسورة سيلفيا سيرانو مديرة الجامعة.



ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار جهود دولة الإمارات لدعم قطاع التعليم في عدد من الدول الأفريقية، من خلال توفير 60 منحة دراسية كاملة في درجة البكالوريوس للطلبة المؤهلين من الدول الأفريقية المتحدثين باللغة الفرنسية، وذلك لمتابعة دراستهم في جامعة السوربون أبوظبي.



ويتيح هذا التعاون، في ظل جائحة كوفيد-19، الفرصة لتقديم منح دراسية لبناء قدرات الطلبة في هذه الدول من خلال التركيز على دعم رأس المال البشري، وهو المحور الرئيسي للتنمية من خلال تمكين الشباب في أفريقيا من الجنسين من بناء مستقبل أفضل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في دولهم ومجتمعاتهم المحلية.



ومن المتوقع أن يتم التنفيذ في شهر سبتمبر للعام الدراسي 2021/2022 حيث سيتمكن الطلبة من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2021/2022.



وقالت سيلفيا سيرانو : يسر جامعة السوربون أبوظبي أن تتمكّن من المساهمة في الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في تطوير القطاع التعليمي الدولي من خلال هذه الاتفاقية. كما نتطلع لقطف ثمار هذا التعاون من خلال رؤية آثاره الإيجابية في تعزيز الثروة البشرية في الدول الأفريقية على الصعيدين التعليمي والمهني.



وأضافت : أنا على ثقة تامة بأن هذا التعاون سيساهم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم الفكرية من خلال توفير أفضل مستويات التعليم العالي الدولي والذي سيكون له دور بالغ الأهمية في بناء مستقبلهم وفي تمكينهم لقيادة التنمية الاقتصادية في دولهم.



ويتم تقديم المنح الدراسية للدول الشريكة كجزء من سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات من خلال برنامجها للمساعدات الفنية الذي يهدف إلى دعم الكفاءات الحكومية وبناء قدرات الكوادر الوطنية.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



