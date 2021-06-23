أبوظبي تعلن استئناف الرحلات البحرية اعتبارا من سبتمبر المقبل

(أنسامد) - يونيو 23 - روما - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن استئناف الرحلات البحرية بعد أشهر من الإغلاق خلال العام 2020 عملا بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي فرضتها الإمارة لمواجهة جائحة كوفيد-19، وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر القادم.



وشكل عام 2019 علامة فارقة لقطاع السياحة البحرية بأبوظبي وشهد نموا ملحوظا تمثل باستقبال حوالي 500,000 زائر عن طريق السفن السياحية، بزيادة نسبتها 46% بالمقارنة مع العام 2018، كما ارتفع عدد مرات توقف السفن السياحية في موانئ أبوظبي ليبلغ 192 مرة، بزيادة نسبتها 43% عن عام 2018.



وكجزء من إستراتيجيتها، أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن مجموعة من الخطط التي سيتم تنفيذها، وتشمل إطلاق عدد من المبادرات على مدار السنة منها المحلية من خلال تنظيم المشاريع والأحداث، وأخرى دولية عبر المشاركة في أبرز الفعاليات العالمية بهدف التسويق للإمارة كوجهة سياحية في مختلف أنحاء العالم.



كما تشهد العاصمة الإماراتية تطوير عدد من المشاريع أبرزها مشروع القناة الترفيهي السياحي على امتداد واجهة بحرية بطول 2.4 كيلومتر، وأول فندق من علامة وارنر براذرز بالعالم، إضافة إلى أكبر حوض للأحياء المائية في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في العالم بمساحة 11,660 متر مربع والذي من المقرر أن يتم افتتاحها في وقت لاحق من العام الجاري. (أنسامد).



