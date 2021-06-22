دبي:افتتاح الصحة العربي وميدلاب الشرق الأوسط بمشاركة 60 دولة

(أنسامد) - يونيو 22 - روما - افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ، معرضي الصحة العربي "آراب هيلث"، وميدلاب الشرق الأوسط 2021، بتواجد عالمي واسع النطاق ضم 1500 شركة عارضة من أهم الشركات في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأبرز المختبرات الطبية الرئيسية من 62 دولة حول العالم.



ومن المتوقع أن تستقبل الفعاليات المشتركة للمعرض العالمي الذي يقام تحت شعار "بالأعمال نتحد ودفع الصناعة إلى الأمام" في قاعات مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 21 حتى 24 يونيو الجاري، أكثر من 20 ألف شخص ومشاركة 1500 شركة من 62 دولة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الجديدة مع عودة قطاع الرعاية الصحية للانتعاش بعد التحديات والصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.



وفي إطار فعاليات المعرض الأضخم للمهنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم توقيع اتفاقية الشراء الموحد بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة في أبوظبي لتعزيز التعاون بينهم في مجال تفعيل آلية شراء موحدة للأدوية والمستلزمات الطبية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات والنظم السارية لدى كل طرف، وأية مجالات أخرى يرونها مناسبة بشأن تعزيز هذا التعاون.



وتسهم الاتفاقية في التوصل إلى أفضل العروض للشراء من حيث الجودة والسعر، فضلاً عن سرعة التوريد لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث يتم تشكيل لجنة وطنية للتنسيق وتولى إدارة كافة متطلبات الشراء المختلفة. (أنسامد).



