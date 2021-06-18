الشامسي: الإمارات تمكنت من الريادة في التنافسية العالمية

(أنسامد) - يونيو 18 - روما - أكد علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن الإمارات حققت إنجازاً عالمياً بحصولها على المركز الأول في مؤشر مرونة قوانين الإقامة ويعد هذا الإنجاز شهادةً على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق المرتبة الأولى في جميع المجالات وذلك في إطار تنفيذ رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.



وقال إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تواصل إثبات تقدمها بتوفير خدمات متميزة في ظل سعيها لتقديم التسهيلات ووسائل الراحة اللازمة لكل من يرغب بزيارة دولة الإمارات والإقامة على أرضها، كما توفر الفرص لجميع الزوار والمقيمين للاستمتاع بفوائد استثنائية، كما سهلت الهيئة على المغتربين استقدام عائلاتهم للإقامة معهم في الدولة، كما تسعى إلى ضمان العيش الكريم للجميع، فضلاً عن تمكين المستثمرين من إدارة أعمالهم بسلالة في الدولة.



وأضاف أن رؤية القيادة الرشيدة مكنت الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، رغم ما مر به العالم من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال العام الماضي، ما يشكل نتاجا لرؤية قيادية تركز على التطوير المستدام والاستباقية والمرونة والجاهزية للمستقبل.



المصدر : وكالة الانباء الاماراتية (أنسامد).



