تعاون إكسبو2020 دبي والأمم المتحدة لتعزيز للأعمال المستدامة

(أنسامد) - يونيو 17 - روما - تعاون إكسبو 2020 دبي مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لعقد منتدى أعمال بشأن أهداف التنمية المستدامة بالتزامن مع أسبوع الأهداف العالمية في إكسبو 2020 في الفترة من 16 إلى 22 يناير 2022 وذلك من أجل توحيد الشركات وتحفيز المزيد من العمل نحو مستقبل مستدام وشامل.



وكشف عن هذا التعاون اليوم في دورة العام الحالي من مؤتمر قمة قادة الاتفاق العالمي، ليجسد التزاما مشتركا وعاجلا بالنهوض بأهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة التغيير الهادف.



وإلى جانب تسليط الضوء على عمل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وهو أكبر مبادرة استدامة على مستوى الشركات في العالم، سيبحث منتدى الأعمال كيف يمكن للمجتمع العالمي تعزيز الرخاء الاقتصادي للجميع، في ظل ضمان إحراز أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي لتحقيقها في العام 2030.



وستشارك غرفة دبي، شريك تكامل الأعمال الرسمي لإكسبو 2020 دبي، في تنظيم هذا المنتدى وجميع منتديات الأعمال الأخرى على مدار الحدث الدولي، الذي يستمر ستة أشهر.



وسيعزز هذا التعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة الاستفادة من وجود أكثر من 200 جهة مشاركة دولية في إكسبو 2020 لتشجيع موجة جديدة من المشاركات في عضوية هذا الاتفاق، ودفع التقدم نحو النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بما يتماشى مع مهمة الاتفاق العالمي المتمثلة في تسريع التأثير الجماعي للأعمال على نطاق عالمي، عبر دعم عشرة مبادئ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق الشركات المسؤولة والمنظومات التي تتيح التغيير.



وقالت نادية فيرجي، مديرة مكتب المدير العام، إكسبو 2020 دبي " إن تعاوننا مع الاتفاق العالمي يشكل علامة فارقة أخرى في علاقة إكسبو الأوسع مع الأمم المتحدة، إذ يدعم التزامنا المشترك بالعمل الإستراتيجي والتعاون والابتكار للنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ويجسد هدف إكسبو المتمثل في جمع العالم بغية صنع مستقبل أفضل للناس ولكوكبنا " .



وأضافت أن النمو المستدام في صميم الرؤية الإستراتيجية لدولة الإمارات، ويدعم فلسفة إكسبو 2020 بأكملها، سواء قبل الحدث أو أثناءه أو بعده، ويلتقي مع إكسبو بشتى الطرق، بدءا من تسليط الضوء على الكيفية التي تضع بها الدول التنمية المستدامة في قلب إستراتيجياتها ومعارضها وبرامجها، ووصولا إلى إشراك ملايين الزوار وتعزيز معرفتهم وإلهامهم لإحداث اختلاف نابع من الوعي في الطريقة التي يعيشون بها حياتهم.



وفي إطار السعي لتقديم واحدة من أكثر دورات إكسبو الدولي استدامة وشمولا على الإطلاق، حرص إكسبو 2020 دبي على مواءمة إستراتيجيته للاستدامة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث عمل مع المشاركين الدوليين والشركاء التجاريين والجهات المعنية وسلسلة التوريد بأكملها لترسيخ الاستدامة والشمول في أنحاء موقعه، وفي تصميمات الأجنحة، وفي عملياته التشغيلية (أنسامد).



