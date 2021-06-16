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موانئ دبي تشهد ارتفاع عدد الشركات المسجلة في مناطقها الحرة
    (أنسامد) - يونيو 16 - روما - قال عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا ان توجيهات والرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة في إمارة دبي وحزمة الحوافز التي أعلن عنها لدعم موانئ دبي حققت نتائج مباشرة بارتفاع عدد الشركات المسجلة في جميع المناطق الحرة والمجمعات الاقتصادية التابعة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات من 9,246 في 2019 إلى 9,603 في 2020 بنسبة نمو وصلت إلى 4 بالمائة.

    كما شهدت "جافزا" زيادة في الطلب على خدماتها ومرافقها اللوجستية ومستودعاتها المتنوعة..معتبراً أن هذه الحوافز تأتي في وقت مثالي ونحن على مشارف انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي لتساعد في تهيئة قطاع الأعمال لاستقبال هذا الحدث الكبير وتقديم خدماته بأعلى مستوى ممكن.

    واكد عبدالله بن دميثان دعم موانئ دبي الكامل لتلك الحوافز التي ستعود بنتائج إيجابية على اقتصاد إمارة دبي وهذا ما لمسناه عند الاستجابة لتعليمات مماثلة من القيادة قامت موانئ دبي بتنفيذها مطلع العام الماضي لشركات جافزا. (أنسامد).

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