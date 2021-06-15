سوق الأجهزة الطبية في الإمارات يقدر بـ 5.6 مليار درهم 2025

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - قدر متخصصون في شركة أبحاث دولية أن سوق الأجهزة الطبية في دولة الإمارات سيصل إلى 5.6 مليار درهم بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.4 بالمائة بين عامي 2020 و2025.



ووفقا لتقرير أجرته شركة "فيتش سوليوشنز " الدولية للأجهزة الطبية - شريك المحتوى في معرض "الصحة العربي 2021 " الذي سينطلق خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي..



فإن السوق الأجهزة الطبية في الإمارات سيستفيد من الأداء الاقتصادي القوي العام على مدى السنوات الخمس المقبلة.



ونوه التقرير - الصادر عن الربع الثاني من العالم الجاري 2021 ..



بأن أبرز العوامل الرئيسية في دعم السوق تتمثل في النمو السكاني وعلم الأوبئة المتغير وصناعة السياحة الطبية المتنامية وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتوسيع التأمين الصحي والتحول الرقمي والتقنيات الجديدة.



وسيقام معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2021" تحت شعار "بالأعمال نتحد "حيث يتوقع أن يستقبل 2000 شركة عارضة وأكثر من 24500 مشارك من 170 دولة حول العالم.. فيما يشهد المؤتمر مشاركة 300 متحدث من مختلف دول العالم سيسلطون الضوء على أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين الممارسات الطبية ونتائج المرضى.



وتتضمن فعاليات الحدث تنظيم 12 مؤتمرا في الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 24 يونيو الجاري تسعة منها ستكون متمحورة على التعليم الطبي المستمر إذ يسمح كل مؤتمر منها للمشاركين بالتواصل وتطوير أفضل الممارسات الدولية.



وتأكيدا على إلتزام معرض " الصحة العربي "بدعم المبتكرين في قطاع الرعاية الصحية تم إطلاق مسابقة الشركات الناشئة للرعاية الصحية والتي ستضم مجموعة من الشركات الإقليمية والدولية التي تعرض أحدث ابتكاراتها.



وتعود مسابقة "حوارات إنوفيت" للرعاية الصحية كجزء من فعاليات الحدث الحي لمعرض "الصحة العربي 2021 " حيث سيتم تخصيص جناح لـ 32 شركة ناشئة لعرض كيفية تطويرها حلول فريدة ومبتكرة في مجالات الوقاية والإدارة والعمليات والتشخيص والمزيد من الأفكار الجديدة والمتطورة حول تحسين الرعاية الصحية.



وستعرض الشركات العالمية - بما فيها "دريجر" و"فيليبس" و"فوجي فيلم" و"هانيويل" و"كانون" خلال "معرض الصحة العربي 2021" - أحدث منتجاتها من المعدات الطبية وكل ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية.



(أنسامد).



