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البواردي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التعاون العسكري
    (أنسامد) - يونيو 11 - روما - تلقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من معالي لورينزو غويريني وزير الدفاع بجمهورية إيطاليا.

    بحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي علاقات التعاون و العمل المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.. و استعرضا آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و الإجراءات الاحترازية و الوقائية و تدابير العمل المشترك لاحتوائه إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية و الدولية. (أنسامد).

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