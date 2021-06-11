البواردي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التعاون العسكري

(أنسامد) - يونيو 11 - روما - تلقى معالي محمد بن أحمد البواردي
وزير الدولة لشؤون الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من معالي لورينزو
غويريني وزير الدفاع بجمهورية إيطاليا.
بحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي علاقات التعاون و العمل المشترك
بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية،
وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.. و استعرضا آخر
تطورات ومستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و
الإجراءات الاحترازية و الوقائية و تدابير العمل المشترك لاحتوائه
إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية و الدولية. (أنسامد).