دبي لتنمية الاستثمار تستعرض مزايا الإمارة لمستثمرين من 6 دول

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - عقدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار - إحدى مؤسسات اقتصادية دبي - عدة ندوات افتراضية منذ بداية العام 2021 بهدف التواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين في مختلف مناطق العالم ومنها أمريكا الشمالية و أوروبا وجنوب آسيا وآسيا المحيط الهادي والشرق الأقصى، حيث جرى استعراض مجموعة من فرص الاستثمار والشراكة في قطاعات استراتيجية تتضمن كلا من الأغذية والأعمال الزراعية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.



واستمرارا لتنفيذ استراتيجية التواصل الرقمي في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 على البعثات الترويجية، أصبحت الندوات الافتراضية التي تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار منصة فعالة تتيح لجميع الأطراف المعنية فرصة التعرف إلى فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاستراتيجية بدبي.



وقال إبراهيم أهلي، مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار : ترتبط دولة الإمارات بشراكات استثمارية وتجارية وثيقة مع العديد من دول العالم .. وفي الوقت ذاته فإن لقيادتنا الحكيمة رؤية استراتيجية تمنح الأولوية للصحة العامة إلى جانب استمرارية الأعمال في ظل الظروف القاسية التي نجمت عن الجائحة ..مشيرا إلى أن النقاشات المتخصصة التي جرت بين المستثمرين المحتملين وفريق مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وعدد من أبرز الشركات في القطاع العام والخاص ساعدت على إبراز مزايا دبي عالميًا من خلال الندوات الافتراضية التي رسّخت مكانة المدينة كواحدة من أهم وجهات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.



شارك في الندوات الافتراضية شركاء الاستثمار من الصين والهند وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية /وتحديدًا مدينة نيويورك/، وإسبانيا، وإيطاليا، ممن تواصلوا مع الحكومة وممثلي المؤسسات لتطوير فرص التجارة والاستثمار خلال العام 2021 وحتى تاريخه.



وانعقدت ندوة افتراضية لمزايا دبي مع المستثمرين الصينيين في 12 يناير 2021، غطت قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية والتكنولوجيا، وذلك بالشراكة مع فرع بنك ICBC بدبي /مركز دبي المالي العالمي/ وحظيت بدعم مؤسسة دبي الذكية والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا".



وشارك مستثمرون من الهند وأستراليا في ندوة افتراضية أقيمت في 20 يناير 2021 حول الفرص الواعدة في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا بدبي، نظّمت بالتعاون مع شركة مصطفى والمانع، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وبدعم من هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي الذكية. (أنسامد).



