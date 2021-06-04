"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها بين الشارقة وفيينا

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - أعلنت "العربية للطيران" أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى العاصمة النمساوية فيينا بدءاً من 15 أكتوبر القادم.



ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى فيينا عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.



وتوفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً. (أنسامد).



