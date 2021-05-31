اكسبو الشارقة: 2 يونيو النسخة الثانية من معرض التسوق الكبير

(أنسامد) - مايو 31 - روما - يستضيف مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثانية من معرض التسوق الكبير - الحدث الأبرز من نوعه بإمارة الشارقة في مجال التخفيضات على منتجات الأزياء والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والإكسسوارات والذي تنظمه شركة "ليز إيفنت" خلال الفترة من 2 حتى 6 يونيو المقبل.



ويقدم المعرض لزواره تجربة تسوق فريدة من نوعها على مدار خمسة أيام تتضمن عروضا متميزة وتخفيضات جاذبة تصل نسبتها إلى أكثر من 70 بالمائة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات عالية الجودة التي سيقدمها كبار تجار التجزئة وأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.



وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن استضافة معرض "التسوق الكبير" يأتي في إطار حرص المركز على تعزيز حضور الشركات العاملة في قطاع التجزئة وتوفير الدعم لهم من خلال تنظيم عدد كبير من معارض التجزئة والتي تعد فرصة مهمة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وتنشيط حركة مبيعاتها إلى جانب دور هذه المعارض في تلبية متطلبات سكان إمارة الشارقة وزوارها.. مشيدا بحجم ومستوى المشاركة المحلية والعالمية للشركات العارضة في هذا الحدث وبجودة وتنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسومات الجاذبة التي ترضي أذواق الزوار من مختلف الشرائح الاجتماعية.



ولفت سعادة المدفع إلى أن مركز إكسبو الشارقة يحرص على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تضمن تحقيق جودة عالية في التنظيم ووفقا لأرقى المواصفات بما يسهم في إنجاح كافة الفعاليات التي يستضيفها ويحقق تطلعات العارضين في مختلف المجالات وذلك انطلاقا من استراتيجية المركز الرامية إلى الارتقاء بصناعة المعارض وتطويرها وتعزيز تنافسيتها.. مشيرا إلى أن المركز وضع صحة وسلامة جميع المشاركين على رأس أولوياته خلال الحدث من خلال اتخاذ وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية.



من جانبه قال جاكوب فارغيز الرئيس التنفيذي لشركة "ليز إيفنت" إن معرض التسوق الكبير يتميز هذا العام بتنوع وشمولية المنتجات التي سيقدمها ولا سيما في ظل المشاركة الواسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية المتخصصة في مجالات الموضة والإكسسوارات والإلكترونيات.. موجها الشكر إلى مركز إكسبو الشارقة على جهودهم في استضافة هذا الحدث سنويا وحرصهم على تطبيق أقصى التدابير الاحترازية حفاظا على سلامة الزوار والعارضين ما يعكس تميز المركز وخبرته الطويلة في تنظيم واستضافة كبرى المعارض والأحداث العالمية والمحلية. (أنسامد).



