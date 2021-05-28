البيئة الاستثمارية في الإمارات محفزة و جاذبة للمستثمرين

(أنسامد) - مايو 28 - روما - أكد مالك شركة " آر أي كيو للمقاولات" أن ‏البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وقوانينها تعد بيئة محفزة لهم كمستثمرين وقد ساهمت في جذب العديد منهم إليها حيث تتضمن تسهيلات ‏لجميع الأطراف في العلاقة الاستثمارية سواء المستثمر أو المقاول أو صاحب العمل إضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وهو ما انعكس على النهضة والتطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية .



ولفت إلى نجاح دبي في تنظيم واستضافة أكبر المعارض والفعاليات ومن أبرزها معرض " إكسبو 2020 دبي" الذي سينطلق في أكتوبر القادم .‏.



وأضاف أن البيئة الاستثمارية الناجحة في الإمارات لفتت أنظار المستثمرين إليها ليس للعمل و الاستثمار فقط بل للعيش فيها أيضا.



وقال رامي القيصي مالك شركة " آر أي كيو للمقاولات" وأركاديا للمشاريع الصناعية و"إتش إم سي" العاملة في المعدات الإنشائية - في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات " وام" - : " إن القوانين المرنة في دولة الإمارات والتي تضمن العدالة للجميع مع اختلاف الجنسيات الموجودة على أرضها شجعني على الاستثمار داخل الإمارات عن غيرها من الدول ومنحنا الفرصة للإستمرار والارتقاء بأعمالنا". (أنسامد).



