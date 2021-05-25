معرض أبوظبي الدولي للكتاب يوسع مبادرة "أضواء على حقوق النشر

(أنسامد) - مايو 25 - روما - يواصل معرض أبوظبي الدولي للكتاب دعم قطاع النشر والمعرفة، من خلال المنح المالية لدعم الكتاب ضمن مبادرة "أضواء على حقوق النشر" لتصل إلى 300 منحة، كما تم توسيع نطاق دعمها ليشمل الكتب الصوتية والإلكترونية.



ويمكن للناشرين تقديم طلب الحصول على المنحة شخصياً أو افتراضياً، عبر موقع معرض أبوظبي الدولي للكتاب أو تطبيق المعرض على الهاتف المتحرك، والذي يتضمن صفحة مخصصة لمبادرة "أضواء على حقوق النشر"..



كما يمكن زيارة الجناح المخصص للمبادرة في المعرض.



وتستمر الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في دورة هجينة تجمع ما بين البرامج والندوات الافتراضية، ومشاركة أكثر من 800 عارض من 46 دولة.



وسهّل برنامج "أضواء على حقوق النشر" منذ إطلاقه عام 2009 ترجمة المحتوى من اللغة العربية وإليها، وساهم في نشر أكثر من 600 عنوان يتناول مواضيع مختلفة بما فيها العلوم والتاريخ والعلوم الاجتماعية وأدب الأطفال. (أنسامد).



