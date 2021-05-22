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الجزائر تسجل 278 إصابة بفيروس كورونا
    (أنسامد) - مايو 22 - روما - سجلت الجزائر 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و4 حالات وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية.

    وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان يوم أمس, أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 126434، فيما بلغ مجموع الوفيات 3405. (أنسامد).

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