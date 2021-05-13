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غرفة دبي: الإمارة لم تواجه أي نقص في المواد الغذائية
خلال الجائحة
    (أنسامد) - مايو 13 - روما - أكّدت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن الإمارة لم تواجه أي نقص في المواد الغذائية خلال فترة جائحة «كورونا»، في وقت عمل العديد من الدول على التكيف مع النقص في الأغذية والاضطرابات التي تعرّضت لها سلسلة الإمداد.

    وأوضحت الدراسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن السبب في ذلك يرجع إلى استراتيجية دبي في تنويع الواردات، والبنية التحتية اللوجستية التجارية المتطوّرة، فضلاً عن استثمارات الإمارة في قطاع الأغذية، مشيرة إلى العديد من السياسات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الأغذية في الإمارة، وضمان استمرار إمدادات المنتجات الغذائية من الخارج.

    ولفتت دراسة «غرفة دبي» إلى أن عام 2020 شهد أموراً عدة، مثل جائحة «كورونا»، والقيود المفروضة على الصادرات، وتخزين الإمدادات من قبل عدد قليل من البلدان الرئيسة، فضلاً عن انتشار الجراد والجفاف ونقص العمالة، التي أدت جميعها إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، ونقص الغذاء في العديد من البلدان. (أنسامد).

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